Кузбассовцы на день лишатся возможности покупки алкоголя

В грядущую пятницу, 24 июня, в Кузбассе пройдут выпускные балы. В соответствии с региональным законом от 20 декабря 2011 года № 156-ОЗ, в этот день будет запрещена розничная продажа алкоголя. Исключение составят лишь заведения общепита.

Отметим, что также жители Кемеровской области лишатся возможности купить спиртное в магазине в День молодежи (27 июня), День знаний (обычно 1 сентября) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).

Аналогичный запрет уже действовал в День Победы (9 мая), День России (12 июня), и в день последнего звонка.