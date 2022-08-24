Кузбассовцы на день лишатся возможности купить алкоголь

В соответствии с региональным законом от 20 декабря 2011 года № 156-ОЗ, в следующий четверг, 1 сентября, в магазинах Кузбасса будет введен запрет на продажу алкоголя. Ограничения начнут действовать в связи с Днем знаний.

Отметим, что жители Кемеровской области не могут приобрести алкоголь также в День Победы (9 мая), День защиты детей (1 июня) и День России (12 июня). Кроме того, продажа спиртного ограничена в дни последних звонков и выпускных, в День молодежи (27 июня) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).

На заведения общественного питания запрет не распространяется.