Кузбассовцы на 11 часов лишатся холодной воды

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Часть прокопчан сегодня днем столкнется с тем, что холодная вода не будет поступать в их жилища на протяжении всего дня.

Сегодня в связи с ремонтными работами на ул. Оренбургская в Прокопьевске, 3-14 с 09:00 до 20:00 будет жители домов №№3, 5, 9, 10, 11, 13, 14, по этой же улице лишатся холодной воды.


К слову, в этот же день в связи с отключением электроэнергии на НС Полярная с 13:00 до 16:00 будет прекращена подача холодной воды потребителям в поселок Высокий на ул. Загорная, Влажная, Пологая, Тисульская, Ногинская, Ярославская, 2 Ярославская, Уланина, пишет "Водоканал".


Специалисты напомнили жителям, что после возобновления подачи в последующие 10 дней воду следует отстаивать и кипятить. Если возникнут вопросы, то их можно задать диспетчерской службе

по телефону 61-40-11.

Да!
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