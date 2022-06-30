Кузбассовцы на 11 часов лишатся холодной воды

Сегодня в связи с ремонтными работами на ул. Оренбургская в Прокопьевске, 3-14 с 09:00 до 20:00 будет жители домов №№3, 5, 9, 10, 11, 13, 14, по этой же улице лишатся холодной воды.

К слову, в этот же день в связи с отключением электроэнергии на НС Полярная с 13:00 до 16:00 будет прекращена подача холодной воды потребителям в поселок Высокий на ул. Загорная, Влажная, Пологая, Тисульская, Ногинская, Ярославская, 2 Ярославская, Уланина, пишет "Водоканал".

Специалисты напомнили жителям, что после возобновления подачи в последующие 10 дней воду следует отстаивать и кипятить. Если возникнут вопросы, то их можно задать диспетчерской службе

по телефону 61-40-11.