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Кузбассовцы массово пожаловались на несоблюдение графика автобусов

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Жители одного из городов Кемеровской области возмутились работой общественного транспорта.

О проблеме с графиком автобусов сообщили междуреченцы. Одна из горожанок рассказала, что была вынуждена с ребенком-инвалидом ждать автобусы №2 и №18, которые не явились к указанному в расписании времени. При этом женщина отметила, что ожидала льготный транспорт в час пик.

‒ До каких пор будет этот беспредел. Это хорошо еще не зима. <...> За деньги значит все маршруты на линии, а те несчастные 2-3 льготных стоишь по часу ждешь (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовала междуреченка.

В комментариях появились многочисленные свидетельства от горожан, которые также столкнулись с несоблюдением графика общественного транспорта. При этом, по словам одной из междуреченок, специалисты в диспетчерской объяснили ей, что в городе наблюдается нехватка работников общественного транспорта. Более того, женщине якобы посоветовали узнавать расписание по телефону при каждой поездке.

‒ То есть нужно теперь перед каждым выходом из дома звонить в диспетчерскую и узнавать поедет ли данный маршрут по указанному времени. Это вообще треш (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ заявила горожанка.

На обращения отреагировали представители администрации города. Они попросили уточнить информацию по каждому случаю невыполнения графика для выяснения причин некорректной работы общественного транспорта.

Да!
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