Кузбассовцы массово пожаловались на нашествие тараканов

Информация о членистоногих появилась в сообществе "ВКонтакте". Так, пользователь Сети прикрепил к посту видео, где отчетливо видно, как усатые "соседи" бегают около здания. Автор заверил, что тараканов запечатлеть ему удалось в городе Кемерово в районе жилого дома №63 на проспекте Ленина.

– Тараканы одалели на проспекте Ленина 63 (авторская пункт. сохр. прим. ред.), – указал местный житель.

При этом в комментариях на нежелательную живность в домах, на улицах пожаловались и люди из кузбасской деревни Журавлево. С их слов, недавно членистоногие "прям на мангалы и людей несколько дней такие сыпались". Однако назвать причину активизации насекомых никто не смог.

Представители администрации столицы Кемеровской области под постом обратились к жителям с просьбой указать более подробную информацию: написать номер обсуждаемого подъезда, чтобы специалисты смогли выехать на место и решить проблему граждан.