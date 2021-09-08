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Кузбассовцы массово пожаловались на нашествие тараканов

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Жители сразу нескольких территорий шахтерского края в социальных сетях рассказали о нашествии тараканов, которые не только поселились в подъездах жилых домов, но и, со слов очевидцев, падали на людей и залезали внутрь мангалов на улицах.

Информация о членистоногих появилась в сообществе "ВКонтакте". Так, пользователь Сети прикрепил к посту видео, где отчетливо видно, как усатые "соседи" бегают около здания. Автор заверил, что тараканов запечатлеть ему удалось в городе Кемерово в районе жилого дома №63 на проспекте Ленина.

Тараканы одалели на проспекте Ленина 63 (авторская пункт. сохр. прим. ред.), указал местный житель.

При этом в комментариях на нежелательную живность в домах, на улицах пожаловались и люди из кузбасской деревни Журавлево. С их слов, недавно членистоногие "прям на мангалы и людей несколько дней такие сыпались". Однако назвать причину активизации насекомых никто не смог.


Представители администрации столицы Кемеровской области под постом обратились к жителям с просьбой указать более подробную информацию: написать номер обсуждаемого подъезда, чтобы специалисты смогли выехать на место и решить проблему граждан.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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