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Кузбассовцы массово пожаловались на дороговизну товаров к школе

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Жители Кемеровской области выразили недовольство стоимостью подготовки детей к учебному году. Власти прокомментировали ситуацию.

В социальных сетях появились обращения от кузбассовцев, которые заметили повышение цен на школьные товары. Жители региона посетовали, что отправление ребенка на учебу в этом году якобы стало значительно дороже, чем раньше.

‒ "Почему на школьные товары выросли почти в двое как мне собрать шесть детей в школу если цены кусаются", " Что с ценами, как собирать детей в школу?", "Почему такие дорогие цены на школьную форму?" (стиль сохранен прим. ред.) ‒ возмутились кузбассовцы.

На обращения отреагировали представители министерства промышленности и торговли области, а также Минобрнауки Кузбасса. Специалисты Минпромторга рассказали, что контроль за необоснованным повышением цен осуществляет антимонопольная служба и органы прокуратуры. Если нарушения будут выявлены, последуют соответствующие меры.


Сотрудники Минобрнауки при этом подчеркнули, что многодетные и малообеспеченные жители региона могут получить сертификаты номиналом в пять и десять (для семей с четырьмя и более детьми) тысяч рублей на семью. Помощь при этом выделяется только тем, кто в период с мая по июнь обратился в образовательную организацию, где обучаются дети.

Да!
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