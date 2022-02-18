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Кузбассовцы лишились воды из-за "утонувшей" в сугробе колонки

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Жители кузбасского города вынуждены выживать без воды, поскольку единственный ее источник – колонка замерзла и "утонула" в сугробе.

На недоступность воды беловчане пожаловались в Сети. В своей публикации во "ВКонтакте" местный житель рассказал, что на улице Володарского, 105 замерзла колонка. Судя по кадрам, приспособление для подачи воды оказалось засыпано снегом, из-за чего людям невозможно подставить к крану ведро.

– <...> решите пожалуйста нашу большую проблему с водой. Как людям ходить по воду с такой колонкой, с кружкой? Фото прилагаю (авторский стиль сохранен, – прим. ред.), – следует из сообщения.

При этом в комментариях горожане предложили возмущенным землякам не жаловаться, а своими силами ухаживать за колонкой. В данном случае, по мнению подписчиков сообщества, приспособление возможно откопать при помощи сподручных лопат.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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