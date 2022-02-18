На недоступность воды беловчане пожаловались в Сети. В своей публикации во "ВКонтакте" местный житель рассказал, что на улице Володарского, 105 замерзла колонка. Судя по кадрам, приспособление для подачи воды оказалось засыпано снегом, из-за чего людям невозможно подставить к крану ведро.

– <...> решите пожалуйста нашу большую проблему с водой. Как людям ходить по воду с такой колонкой, с кружкой? Фото прилагаю (авторский стиль сохранен, – прим. ред.), – следует из сообщения.

При этом в комментариях горожане предложили возмущенным землякам не жаловаться, а своими силами ухаживать за колонкой. В данном случае, по мнению подписчиков сообщества, приспособление возможно откопать при помощи сподручных лопат.