Кузбассовцы лишились сна из-за шумной уборки снега

Речь идет о городе Юрга в Кемеровской области. По словам жителя местного многоквартирного дома, он лишился сна из-за трактора, который отчищал улицу от снега поздней ночью около 00:28.

– МЫ СПАТЬ ХОТИМ! – подчеркнул уставший гражданин.

В опубликованном видео можно услышать, что гул от работы техники, действительно, громкий и слышен даже в квартирах людей.

Однако в комментариях юргинцы не поддержали жалобу земляка и заподозрили его в обмане. Так, один из интернет-пользователей заявил, что трактор убирал сугробы с дороги не ночью, а в 20:46. Кроме того, недовольному горожанину предложили не открывать окна, чтобы шум не тревожил его, поскольку в любом случае проезжая часть и дворы будут расчищаться.