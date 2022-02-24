Кузбассовцы лишились сна из-за шумной уборки снега

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Жители кузбасского города пожаловались на громкий трактор, который ночью приехал к жилому дому для расчистки территорий от снега.

Речь идет о городе Юрга в Кемеровской области. По словам жителя местного многоквартирного дома, он лишился сна из-за трактора, который отчищал улицу от снега поздней ночью около 00:28.

МЫ СПАТЬ ХОТИМ! подчеркнул уставший гражданин.

В опубликованном видео можно услышать, что гул от работы техники, действительно, громкий и слышен даже в квартирах людей.


Однако в комментариях юргинцы не поддержали жалобу земляка и заподозрили его в обмане. Так, один из интернет-пользователей заявил, что трактор убирал сугробы с дороги не ночью, а в 20:46. Кроме того, недовольному горожанину предложили не открывать окна, чтобы шум не тревожил его, поскольку в любом случае проезжая часть и дворы будут расчищаться.

Видео: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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