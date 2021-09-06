Кузбассовцы лишились холодной воды из-за порыва на водоводе

Порыв произошел в районе анжеро-судженского поселка Рудничный. Случившееся привело к отключению холодного водоснабжения, о чем стало известно из сообщения главы города Александра Рыбалко в соцсетях.

Далее были начаты работы по ликвидации порыва.

— Водоснабжение восстановлено по старой схеме через водоводы 400,500,600 мм. Давление потребителям будут добавлять каждые 20 минут, водоснабжение полностью нормализуется к 23.00, — уточнил накануне градоначальник.

Подача холодного водоснабжения была прекращена в районах третьей шахты и улицы Куйбышева. Инцидент не исключал перебои и на остальных территориях.