Кузбассовцы лишились холодной воды из-за порыва на водоводе

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Жители кузбасского города остались без холодной воды в выходной день из-за порыва на водоводе около поселка.

Порыв произошел в районе анжеро-судженского поселка Рудничный. Случившееся привело к отключению холодного водоснабжения, о чем стало известно из сообщения главы города Александра Рыбалко в соцсетях.


Далее были начаты работы по ликвидации порыва.

— Водоснабжение восстановлено по старой схеме через водоводы 400,500,600 мм. Давление потребителям будут добавлять каждые 20 минут, водоснабжение полностью нормализуется к 23.00, — уточнил накануне градоначальник.

Подача холодного водоснабжения была прекращена в районах третьей шахты и улицы Куйбышева. Инцидент не исключал перебои и на остальных территориях.

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