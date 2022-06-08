Кузбассовцы лишатся возможности покупать алкоголь

В предстоящее воскресенье, 12 июня, в Кузбассе во всех магазинах будет запрещена продажа спиртных напитков. Так регион отметит День России. Обойти "сухой закон" жители Кемеровской области смогут в заведениях общепита, поскольку их ограничение не касается.
Напомним, ограничения на продажу алкоголя по традиции вводятся в следующие даты:
- День Победы (9 мая),
- Международный день защиты детей (1 июня),
- День России (12 июня),
- День молодежи (27 июня),
- День знаний (обычно 1 сентября),
- Всероссийский день трезвости (11 сентября),
- в дни последних звонков и выпускных вечеров.
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