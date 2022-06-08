Кузбассовцы лишатся возможности покупать алкоголь

В предстоящее воскресенье, 12 июня, в Кузбассе во всех магазинах будет запрещена продажа спиртных напитков. Так регион отметит День России. Обойти "сухой закон" жители Кемеровской области смогут в заведениях общепита, поскольку их ограничение не касается.

Напомним, ограничения на продажу алкоголя по традиции вводятся в следующие даты: