Кузбассовцы лишатся возможности покупать алкоголь

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В День России, который по сложившейся традиции отмечается 12 июня, в Кузбассе будет ограничена продажа алкоголя.

В предстоящее воскресенье, 12 июня, в Кузбассе во всех магазинах будет запрещена продажа спиртных напитков. Так регион отметит День России. Обойти "сухой закон" жители Кемеровской области смогут в заведениях общепита, поскольку их ограничение не касается.


Напомним, ограничения на продажу алкоголя по традиции вводятся в следующие даты:

  • День Победы (9 мая),
  • Международный день защиты детей (1 июня),
  • День России (12 июня),
  • День молодежи (27 июня),
  • День знаний (обычно 1 сентября),
  • Всероссийский день трезвости (11 сентября),
  • в дни последних звонков и выпускных вечеров.
Да!
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