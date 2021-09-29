Кузбассовцы изготовили в лесной лаборатории почти девять килограммов наркотиков

Накануне было завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух молодых мужчин из города Белово в 2020 году. Они предстанут перед судом за незаконное изготовление и сбыт наркотических веществ.

По информации следствия, мужчины 25 лет организовал производство мефедрона на непроходимом участке леса близ поселка Новый Городок, а затем привлек к этой деятельности своего 23-летнего знакомого. Лаборатория располагалась в утепленной палатке, а на подходах к ней беловчане расставили ловушки. Синтетический наркотик мужчины варили круглосуточно, а затем фасовали в комнате одного из общежитий города и развозили по местам закладок.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили саму палатку, а также канистры с реагентами, оборудование, противогазы и другие атрибуты производства наркотика. Партию мефедрона, общей массой 8,8 килограммов, полицейские нашли в снегу рядом с лабораторией.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Максимальное наказание по этой статье ‒ пожизненное лишение свободы.