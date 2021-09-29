Кузбассовцы изготовили в лесной лаборатории почти девять килограммов наркотиков

0
Фото:  

Жители Кемеровской области произвели более восьми киллограммов синтетического наркотика с помощью самодельной лаборатории.

Накануне было завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух молодых мужчин из города Белово в 2020 году. Они предстанут перед судом за незаконное изготовление и сбыт наркотических веществ.


По информации следствия, мужчины 25 лет организовал производство мефедрона на непроходимом участке леса близ поселка Новый Городок, а затем привлек к этой деятельности своего 23-летнего знакомого. Лаборатория располагалась в утепленной палатке, а на подходах к ней беловчане расставили ловушки. Синтетический наркотик мужчины варили круглосуточно, а затем фасовали в комнате одного из общежитий города и развозили по местам закладок.


Сотрудники правоохранительных органов обнаружили саму палатку, а также канистры с реагентами, оборудование, противогазы и другие атрибуты производства наркотика. Партию мефедрона, общей массой 8,8 килограммов, полицейские нашли в снегу рядом с лабораторией.


Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Максимальное наказание по этой статье ‒ пожизненное лишение свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29578

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined