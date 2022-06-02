Кузбассовцы из многоквартирного дома после жалоб властям остались с дырявой крышей

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Житель пгт Краснобродский в Кемеровской области устал мириться с отсутствием ремонта протекающей крыши в своем доме и разместил жалобу на публичное обозрение в Сети.

Из рассказа интернет-пользователя следует, что на протяжении трех лет в доме по улице Гагарина, 15 местные власти "не могут или не хотят" делать ремонт кровли и швов, которые пропускают воду в жилые квартиры.

По их словам, в том числе и администрации, ремонт типа провели. Но нас как топило с верху до самого первого этажа так топит. Третий год мучаемся,что делать и куда уже обращаться, рассказал житель строения.

В комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте", где появилась публикация, предложили возмущенному земляку пожаловаться на бездействие ответственных лиц в прокуратуру.

Да!
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