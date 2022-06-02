Кузбассовцы из многоквартирного дома после жалоб властям остались с дырявой крышей

Из рассказа интернет-пользователя следует, что на протяжении трех лет в доме по улице Гагарина, 15 местные власти "не могут или не хотят" делать ремонт кровли и швов, которые пропускают воду в жилые квартиры.

– По их словам, в том числе и администрации, ремонт типа провели. Но нас как топило с верху до самого первого этажа так топит. Третий год мучаемся,что делать и куда уже обращаться, – рассказал житель строения.

В комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте", где появилась публикация, предложили возмущенному земляку пожаловаться на бездействие ответственных лиц в прокуратуру.