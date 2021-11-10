Кузбассовцы испугались опасной лестницы

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Жители кузбасского города заявили, что покрытая льдом лестница может стать причиной травмирования детей и взрослых, которые решатся пройти по ней.

Прокопчанин рассказал в сообществе во "ВКонтакте", что на улице люди могут серьезно травмироваться, если пройдут по одной из городских лестниц.

Уважаемые работники ЖЭКА почистите лестницы на 16 училище , через эти лестницы ходят школьники , родители ведут детей в детские сады. Подниматься по лестницам не возможно! сокрушился автор в публикации.

Для подтверждения своих слов он прикрепил фотографию с опасным участком. Из кадра следует, что плотный слой снега скрыл ступени, из-за чего спуск превратился в ледяную гору с перилами.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что новокузнечанин пожаловался на гололед в центре города.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

Да!
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