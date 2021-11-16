Кузбассовцы эвакуировались из горящего двухквартирного дома

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В кузбасском городе произошел пожар, из-за которого люди были вынуждены с утра выбежать на улицу. В ГУ МЧС по Кузбассу редакции VSE42.Ru рассказали подробности произошедшего.

Утром во вторник, 16 ноября, на улице Новой в селе Березово загорелся дом на двух хозяев. О пожаре борцы с огнем узнали в 9:42 по местному времени, после чего оперативно выехали на место.

– Шестеро человек самостоятельно эвакуировались из дома. В результате частично обгорела крыша, в одной из квартир огонь уничтожил мебель, вещи и стены. Общая площадь возгорания составила 160 м² , – рассказали интернет-журналу AVOKADO в ГУ МЧС.

В результате инцидента никто не пострадал. На указанный адрес были направлены 15 специалистов и четыре единицы техники. В 10:17 открытое пламя удалось полностью ликвидировать. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил при эксплуатации печей.

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