Кузбассовцы этим летом смогут наблюдать за метеорным потоком

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На днях 17 июля начался один из крупнейших метеорных потоков Персеиды. Специалисты новокузнецкого планетарии им. А. А. Федорова предложили жителям и гостям Кузбасса понаблюдать за необычным явлением.

Со слов работников планетария им. А. А. Федорова, что на юге Кузбасса, начало крупнейшего метеорного потока Персеиды выпало на минувшее воскресенье, 17 июля. Теперь же наблюдать за метеоритами можно до 24 августа включительно. Однако своего "пика" поток достигнет в середине последнего месяца лета, а именно 12 августа.

– Происхождение Персеиды ведут от кометы 109Р/Свифта-Туттля. Метеорный поток наблюдается всю ночь, – уточнили специалисты.

Отмечается, что на протяжении всей ночи 12 августа можно будет видеть поток, интенсивность которого составит 90 метеоров в час. К концу небесное явление подойдет только 24 августа.

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