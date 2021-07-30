Кузбассовцы четыре раза попались полицейским при опасном переходе ж/д путей

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Правоохранители в Белове уличили четверых горожан в несанкционированном переходе через железнодорожные рельсы.

Только за 2021 год на участке обслуживания линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово травмы получили уже 8 человек. Из общего количества случаев 4 – закончились смертельным исходом.


В этой же связи, а именно – для предупреждения будущих травмирований – транспортные полицейские регулярно проводят рейды. В ходе одного из таких сотрудникам правоохранительных органов удалось выявить четверых нарушителей – горожане переходили рельсы в несанкционированных местах. Двое из случаев произошли на станции Белово, последние – на станции Бачаты.

- Во избежание травмирования представителями железной дороги принято решение установить на данном участке дополнительные ограждения, - отметили в пресс-службе Управление на транспорте МВД России по СФО.

Чаще всего нарушителями являются те люди, которые переходят железнодорожные пути, чтобы сократить путь до дома.

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