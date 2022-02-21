Кузбассовцы через суд получили лекарство для дочери-инвалида

В Кемеровской области власти не предоставили девочке-инвалиду с сахарным диабетом систему непрерывного мониторинга, предполагающую использование сенсоров, которая могла бы оперативно фиксировать у ребенка резкие суточные колебания содержания глюкозы в крови. Поскольку изделие медицинского назначения было жизненно необходимо несовершеннолетней, в дело вмешалась прокуратура Кузнецкого района Новокузнецка.

– Вопреки требованиям закона ребенок не был обеспечен указанными расходными материалами, в связи с чем прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд, где добилась восстановления нарушенных прав несовершеннолетней, – уточнили в ведомстве.

После вмешательства надзорного органа чиновники обеспечили семью препаратами на 2,7 млн рублей.

За минувший год было выявлено 80 аналогичных нарушений закона, в целях устранения которых внесено 26 представлений, принесено 2 протеста, предъявлено 14 исковых заявлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 32 должностных лица.