Кузбассовцы через суд получили лекарство для дочери-инвалида

0
Фото:  

Семья кузбассовцев, в которой воспитывается несовершеннолетний инвалид, только после обращения в суд была обеспечена дорогостоящим медицинским изделием.

В Кемеровской области власти не предоставили девочке-инвалиду с сахарным диабетом систему непрерывного мониторинга, предполагающую использование сенсоров, которая могла бы оперативно фиксировать у ребенка резкие суточные колебания содержания глюкозы в крови. Поскольку изделие медицинского назначения было жизненно необходимо несовершеннолетней, в дело вмешалась прокуратура Кузнецкого района Новокузнецка.

– Вопреки требованиям закона ребенок не был обеспечен указанными расходными материалами, в связи с чем прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд, где добилась восстановления нарушенных прав несовершеннолетней, – уточнили в ведомстве.

После вмешательства надзорного органа чиновники обеспечили семью препаратами на 2,7 млн рублей.


За минувший год было выявлено 80 аналогичных нарушений закона, в целях устранения которых внесено 26 представлений, принесено 2 протеста, предъявлено 14 исковых заявлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 32 должностных лица.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33872

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined