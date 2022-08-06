Кузбассовцы будут получать штрафы за парные поездки на электросамокатах

Кикшеринговый сервис Whoosh начал тестировать алгоритмы для определения поездок вдвоем на электросамокатах. Такие поездки запрещены правилами сервиса ввиду безопасности.

При первом нарушении кузбассовцы получат уведомление, а скорость самоката будет снижена. Если первое предупреждение будет проигнорировано, возможна система штрафов или блокировок аккаунтов клиентов, сообщает ТАСС.

– Поездка на самокате вдвоем правилами сервиса запрещена. Тем не менее, нарушения периодически случаются, пользователи могут даже получить штраф. Что так не стоит делать, пользователю рассказывает наклейка на самокате и обучение после установки приложения, – сообщает пресс-служба сервиса.

Сервис собирает данные с датчиков на самокате, которые помогут определить количество людей на них. Технология учитывает не только состояние самоката, но и вес водителя.