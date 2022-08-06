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Кузбассовцы будут получать штрафы за парные поездки на электросамокатах

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В ближайшем будущем кикшеринговый сервис Whoosh намерен ввести технологию определения небезопасных поездок вдвоем на одном самокате. За нарушения правил кузбассовцы получат предупреждения и даже штрафы.


Кикшеринговый сервис Whoosh начал тестировать алгоритмы для определения поездок вдвоем на электросамокатах. Такие поездки запрещены правилами сервиса ввиду безопасности.

При первом нарушении кузбассовцы получат уведомление, а скорость самоката будет снижена. Если первое предупреждение будет проигнорировано, возможна система штрафов или блокировок аккаунтов клиентов, сообщает ТАСС.

– Поездка на самокате вдвоем правилами сервиса запрещена. Тем не менее, нарушения периодически случаются, пользователи могут даже получить штраф. Что так не стоит делать, пользователю рассказывает наклейка на самокате и обучение после установки приложения, – сообщает пресс-служба сервиса.

Сервис собирает данные с датчиков на самокате, которые помогут определить количество людей на них. Технология учитывает не только состояние самоката, но и вес водителя.

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