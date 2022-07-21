Кузбассовцев разозлило соседство с блохами в пропитанном фекалиями доме

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Жители кузбасского города сообщили, что вынуждены мириться с невыносимой вонью и блохами, которые проникли в квартиры с подвала, куда и сливаются все отходы. При этом УК на проблемы граждан не реагирует.

В доме по улице Тайбинцев, 36 в городе Киселевск с давних времен существуют проблемы с канализацией, которые не дают владельцам квартир покоя. Со слов интернет-пользователя, он проживает в строении еще с далекого 1996 года и уже тогда в подъезде и жилищах был ощутим стойкий запах человеческих опрожнений, поскольку фекалии, по словам горожанина, сливаются напрямую в подъезд. Сейчас же из-за сырости людей одолевают комары и блохи, однако в УК никаких мер для улучшения качества жизни людей якобы не принимают.

<...> недавно диспетчер сообщил, что мы просто неправильно пользуемся канализацией..От всей ситуации сырость в подвале, у нас полные квартиры комаров, вонь, и у нас появились БЛОХИ, это уже вообще предел, прокомментировал киселевчанин.

Он также выразил надежду, что его "крик о помощи" заметят ответственные лица и предпримут все необходимые меры. В администрации города сказали, что направили обращение работникам управления жилищно-коммунального хозяйства, чтобы те обследовали территорию. Результаты будут озвучены дополнительно до 27.07.2022 года.

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