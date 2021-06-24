Кузбассовец жестоко убил свою бывшую жену и ребенка

Накануне в поселке Трудармейский Прокопьевского района произошло двойное убийство. Жертвами стали 33-летняя женщина и ее восьмилетний сын. По данным следствия, убийца уснул после совершения преступления.

В областном СУ СКР сообщили, что 23 июня около 8:00 поступило сообщение об обнаружении трупов с признаками насильственной смерти от 59-летней матери погибшей. Женщина также стала жертвой агрессора.

— С ножевым ранением прибежала к соседям, сообщив, что в их доме находится мужчина по имени Александр, который ведет себя агрессивно и может убить ее дочь и внука, — рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место преступления стражи порядка увидели на кровати спящим предположительного виновника. Им оказался 42-летний рецидивист, ранее судимый за особо тяжкие преступления и хранение оружия. Сыщики отметили, что обстоятельства свидетельствуют, что после совершенного убийства мужчина ударил себя ножом.

Как оказалось, злоумышленник был пьян в момент совершения преступления. Около 7:00 он пришел в дом своей знакомой, а после того, как его впустили внутрь, устроил расправу. Пользователи соцсетей рассказали, что мужчина имел близкие отношения с жертвами.

– Пробрался в дом бывшей супруги и жестоко расправился с ребенком, его матерью и бабушкой. Предполагают, что произошло это на фоне ревности, – говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по п."а" и "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). Сам подозреваемый находится в больнице, начать работу с ним следователи планируют после улучшения состояния.