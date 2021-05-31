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Кузбассовец заживо сгорел после прикосновения к конструкции под высоким напряжением

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В Кемеровской области скончался местный житель, который прикоснулся удочкой к линии электропередач.

Местные жители рассказали в соцсетях о происшествии около озера в поселке Мамаевский Кемеровского района, где от удара током умер мужчина.


По информации источника в экстренных службах, сообщение об инциденте поступило в минувшее воскресенье утром, 30 мая. На место выехала бригада медиков, однако пострадавший скончался еще до их прибытия. Собеседник уточнил VSE42.Ru, что погибший был рыбаком, который неудачно взмахнул удочкой: зацепился за провод на ЛЭП и тут же загорелся, что привело к гибели.


Также в областном СУ СКР сообщили сайту, что на текущий момент в связи с произошедшим организована доследственная проверка.

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