Кузбассовец засудил угольщиков за физические и моральные страдания

Прокопчанин работал 15 лет на одном из угольных предприятий. Горожанин трудился в тяжелых условиях, вследствие чего получил профессиональное заболевание. У кузбассовца было констатировано 30% утраты трудоспособности. Мужчина испытывал физические и моральные страдания, а также не мог вести активный образ жизни из-за боли в руках. Прокопчанину приходилось постоянно обращаться к врачам.

Горожанин решил обратиться в суд с иском против бывшего работодателя. Суд постановил взыскать в пользу кузбассовца 102 тысячи рублей в качестве компенсации вреда здоровью, сообщают в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Сначала предприятие не выплачивало требуемую сумму. Однако позже юридическое лицо, опасаясь мер принудительного взыскания, погасило задолженность в полном объеме.