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Кузбассовец засудил шахту из-за возникших заболеваний

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Житель Кемеровской области получил почти 300 тысяч рублей после того, как у него возник шум в ушах.

Междуреченец трудился на одном из угольных предприятий Кузбасса. В период работы на шахте у мужчины развились профессиональные заболевания, из-за которых у него появились сильные боли в пояснице и голове, а также снизился слух. Кроме того, в ушах кузбассовца появился шум. Мужчина был вынужден постоянно принимать лекарства и проходить лечение, что стало причиной стрессов и отсутствия полноценной жизнедеятельности.


Горожанин обратился в суд с иском против бывшего работодателя. В качестве компенсации морального вреда предприятие должно было выплатить кузбассовцу 273 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.


Приставы внесли постановление о взыскании денежных средств угольного предприятия, находящихся в банке или другой кредитной организации. После этого шахта выплатила междуреченцу компенсацию в полном объеме.

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