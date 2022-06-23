Кузбассовец засудил шахту из-за возникших заболеваний

Междуреченец трудился на одном из угольных предприятий Кузбасса. В период работы на шахте у мужчины развились профессиональные заболевания, из-за которых у него появились сильные боли в пояснице и голове, а также снизился слух. Кроме того, в ушах кузбассовца появился шум. Мужчина был вынужден постоянно принимать лекарства и проходить лечение, что стало причиной стрессов и отсутствия полноценной жизнедеятельности.

Горожанин обратился в суд с иском против бывшего работодателя. В качестве компенсации морального вреда предприятие должно было выплатить кузбассовцу 273 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Приставы внесли постановление о взыскании денежных средств угольного предприятия, находящихся в банке или другой кредитной организации. После этого шахта выплатила междуреченцу компенсацию в полном объеме.