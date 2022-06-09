Кузбассовец засудил работодателя за увольнение после конфликта

Новокузнечанин трудился в должности инженера-строителя в одной из организаций. В какой-то момент у горожанина произошел конфликт с руководством, после чего мужчина узнал о своем увольнении с формулировкой "за несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации". Кузбассовец усомнился в законности такого решения и подал иск против бывшего работодателя.

Суд признал увольнение незаконным и обязал организацию восстановить новокузнечанина на работе. Кроме того, ответчика предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

После этого житель Новокузнецка был восстановлен в должности.