Кузбассовец зарезал младшего брата после спора о покупках

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Правоохранители завершили расследование дела в отношении жителя Кемеровской области, которого обвиняют в убийстве собственного брата.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в Березовском. По версии следствия, ранее судимый 48-летний мужчина распивал спиртное в компании младшего брата. Позже к ним присоединился знакомый, который дал мужчинам деньги и попросил приобрести еще горячительных напитков. Родственники начали спорить, кому из них следует пойти в магазин, и поругались. В ходе ссоры злоумышленник нанес младшему брату несколько ножевых ранений, от которых последний скончался на месте.


Правоохранители возбудили в отношении березовчанина уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Мужчина сотрудничал со следствием, однако вину признал частично, заявив, что не желал смерти брату, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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