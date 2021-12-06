Кузбассовец зарезал младшего брата после спора о покупках

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в Березовском. По версии следствия, ранее судимый 48-летний мужчина распивал спиртное в компании младшего брата. Позже к ним присоединился знакомый, который дал мужчинам деньги и попросил приобрести еще горячительных напитков. Родственники начали спорить, кому из них следует пойти в магазин, и поругались. В ходе ссоры злоумышленник нанес младшему брату несколько ножевых ранений, от которых последний скончался на месте.

Правоохранители возбудили в отношении березовчанина уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Мужчина сотрудничал со следствием, однако вину признал частично, заявив, что не желал смерти брату, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.