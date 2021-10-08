Кузбассовец "заработал" 5 млн рублей на продаже арендованных машин

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27-летний житель Новокузнецка выручил от продажи арендованных машин порядка пяти миллионов рублей.

Стражи закона установили, что житель южной столицы Кузбасса откликался на объявления об аренде машин и брал транспорт якобы для временного пользования, однако, законным владельцам в срок имущество не возвращал.

При встрече владелец транспортного средства и арендатор обговорили все детали сделки и заключили договор. По завершению установленного в нем срока потерпевший попытался связаться с мужчиной, однако тот не отвечал на его звонки и машину не вернул, прокомментировали один из эпизодов в ГУ МВД Кузбасса.

Арендатор оказался недобросовестным и продал автомобиль, а деньги присвоил себе. В общей сложности он совершил 14 аналогичных преступлений, общий вред составил около 5 миллионов рублей.


В настоящее время полицейские устанавливают места, где могут находиться машины потерпевших. Гражданин уже задержан, за свои действия он попал под статью "Мошенничество", мера наказания за которую предусматривает до шести лет тюремного заключения.

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