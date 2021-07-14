Кузбассовец заплатил вдове застреленного им мужчины 200 тысяч рублей по решению суда

Гурьевский городской суд приговорил обвиняемого в убийстве мужчину к шести годам колонии с возмещением ущерба в пользу жены погибшего.
Ранее осужденный поссорился с погибшим, разъяренный мужчина выстрелил в оппонента. Последний от полученного ранения впоследствии скончался. По решению суда кузбассовец должен был заплатить вдове убитого 200 тыс.рублей.
Судебные приставы арестовали банковские счета должника, начали проводить списания с зарплаты. Кроме того, мужчине пришлось выплатить и исполнительский сбор в 17 тыс. рублей. По окончании взысканий сумма была выплачена полностью, сообщили в областном УФССП.
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