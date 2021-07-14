Кузбассовец заплатил вдове застреленного им мужчины 200 тысяч рублей по решению суда

0
Фото:  

В Кемеровской области судебные приставы взыскали с осужденного крупную сумму денег в пользу жены убитого им мужчины.

Гурьевский городской суд приговорил обвиняемого в убийстве мужчину к шести годам колонии с возмещением ущерба в пользу жены погибшего.


Ранее осужденный поссорился с погибшим, разъяренный мужчина выстрелил в оппонента. Последний от полученного ранения впоследствии скончался. По решению суда кузбассовец должен был заплатить вдове убитого 200 тыс.рублей.


Судебные приставы арестовали банковские счета должника, начали проводить списания с зарплаты. Кроме того, мужчине пришлось выплатить и исполнительский сбор в 17 тыс. рублей. По окончании взысканий сумма была выплачена полностью, сообщили в областном УФССП.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27016

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined