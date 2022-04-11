Кузбассовец заплатил ущерб около 400 тыс.рублей за серию краж

Прокопчанин совместно со своим приятелем украл алюминиевый провод с участка открытых горных работ разреза. Прибыль за него знакомые поделили поровну.

Зная, что стоянка на разрезе не охраняется, злоумышленники продолжили совершать кражи. Они похитили две машины и прочие материальные ценности, передает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

Суд назначил мужчине наказание по статье "Кража". Согласно нему, горожанин получил условно два года ограничения свободы, а также штраф в размере 395 тыс.рублей за причиненный ущерб.