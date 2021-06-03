Кузбассовец заплатил почти 300 тысяч рублей за убийство лосихи

Как сообщается, кузбассовец, пребывая на охоте, противозаконно застрелил самку лося. Действиями он же нанес ущерб Департаменту по охране объектов животного мира региона на общую сумму 276 тысяч рублей. Кроме того, на территории лесного массива он также обнаружил 33 патрона калибра 5, 6 мм и забрал себе. Отмечается, что боеприпасы пригодны для использования.

Так, по совокупности действий мужчины в его отношении было возбуждено дело по нескольким статьям уголовного кодекса – о незаконной охоте, а также незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Дело разобрали в Юргинском городском суде и в качестве наказания обвиняемого приговорили к условному заключению сроком на один год. Помимо того, его обязали и возместить весь ущерб, который он причинил властям своими действиями, а именно – выплатить его обязали 276 тысяч рублей.

- Гражданин был ознакомлен с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Однако в добровольный для исполнения срок, задолженность погашена не была, - сообщили в пресс-службе УФССП Кузбасса.

В этой связи деньги были взысканы приставами с банковских счетов должника, также было введено и постановление об обращении взыскания на заработную плату должника. Мужчине и запретили покидать пределы России.

В итоге с мужчины долг был взыскан в полном объеме.

Напомним, что совсем недавно житель Кемерова заметил лесных обитателей в городе. Два лося перебежали через дорогу в Ленинском районе города. Позже стало известно, что дикие животные в городе могли появиться из-за бродячих собак.