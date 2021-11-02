Кузбассовец заплатил более 220 тысяч рублей за затопление соседки

0
Фото:  

Суд взыскал с жителя Кемеровской области 221 тысячу рублей за затопление квартиры соседки из-за неверно установленного полотенцесушителя.

Житель Березовского установил в своей квартире полотенцесушитель, соединительный элемент которого был установлен с нарушениями. В ходе эксплуатации возникли повреждения, что привело к прорыву, в результате которого квартиру соседки затопило горячей водой.


Повреждена электропроводка, деформировалась ламинатная доска, испорчены обои и натяжной потолок, вздулась штукатурка, произошло намокание мягкой мебели и шкафа с верхней одеждой, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Квартире понадобился ремонт.


Женщина обратилась в суд, который обязал кузбассовца возместить материальный ущерб в размере 221 тысячи рублей. Мужчина полностью выплатил указанную сумму.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30689

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined