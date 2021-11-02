Кузбассовец заплатил более 220 тысяч рублей за затопление соседки

Житель Березовского установил в своей квартире полотенцесушитель, соединительный элемент которого был установлен с нарушениями. В ходе эксплуатации возникли повреждения, что привело к прорыву, в результате которого квартиру соседки затопило горячей водой.

Повреждена электропроводка, деформировалась ламинатная доска, испорчены обои и натяжной потолок, вздулась штукатурка, произошло намокание мягкой мебели и шкафа с верхней одеждой, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Квартире понадобился ремонт.

Женщина обратилась в суд, который обязал кузбассовца возместить материальный ущерб в размере 221 тысячи рублей. Мужчина полностью выплатил указанную сумму.