Кузбассовец заплатил 650 тысяч рублей после незаконного оформления инвалидности

Мужчина из Прокопьевска, не имея заболеваний, оформил себе вторую группу инвалидности. Для этого он передал сотруднику медучреждения взятку. Справка об инвалидности была оформлена на год, а затем продлена, благодаря чему кузбассовец получал социальные выплаты.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ "Дача взятки" и назначил наказание в виде штрафа в 650 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

На сегодняшний день кузбассовец выплатил штраф в полном объеме.