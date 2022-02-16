Сотрудники правоохранительных органов Ленинска-Кузнецкого обнаружили в Сети фотографию жителя региона, который держал в руках предмет, похожий на оружие.

– Кроме того, он стоял рядом с автомобилем, на котором установлены регистрационные знаки другого государства, а его стекла были тонированы с нарушением установленных требований, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний полысаевец. Его машину остановил дежурный патруль ГИБДД, который обнаружил ряд нарушений, однако никакого оружия найдено не было.

Мужчина признался, что на фото был показан полноразмерный макет охотничьего карабина его знакомого.

В отношении кузбассовца составлены протоколы КоАП РФ за "Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками)", "Светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств) и "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Проверки по данному делу продолжаются.