Кузбассовец заблудился в лесу во время сбора грибов

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В Кузбассе заплутавшему в лесу грибнику потребовалась помощь спасателей с собаками.

В областную поисково-спасательную службу поступил сигнал о том, что в лесу Кемеровского района недалеко от жилого района Промышленновский заблудился грибник.


На вызов отправились спасатели с кинологическим расчетом.

— Около 12 километров прошла спасательная группа через буреломы и валежники, прежде чем обнаружить пострадавшего, — рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Людям пришлось ночевать в лесу в охотничьем домике, поскольку по темноте при плохой погоде и неважном самочувствии пострадавшего выбраться из массива было затруднительно. На обратном пути грибника несли на носилках, от помощи врачей он отказался.

Фото, видео: Агентство по защите населения и территории Кемеровской области
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