Кузбассовец заблудился в лесу во время сбора грибов

В областную поисково-спасательную службу поступил сигнал о том, что в лесу Кемеровского района недалеко от жилого района Промышленновский заблудился грибник.



На вызов отправились спасатели с кинологическим расчетом.

— Около 12 километров прошла спасательная группа через буреломы и валежники, прежде чем обнаружить пострадавшего, — рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Людям пришлось ночевать в лесу в охотничьем домике, поскольку по темноте при плохой погоде и неважном самочувствии пострадавшего выбраться из массива было затруднительно. На обратном пути грибника несли на носилках, от помощи врачей он отказался.