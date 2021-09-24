Кузбассовец забил соседа кочергой из-за спора о службе в армии

В городе Белово предстанет перед судом 34-летний местный житель. В июне прошлого года он, по информации следствия, убил своего 48-летнего соседа.

Преступление было совершено во время застолья. Преступник и потерпевший начали ругаться из-за расхождения мнений о службе в армии. 48-летний мужчина схватил соседа за горло, однако тот освободился от захвата и нанес потерпевшему удар кочергой. Мужчина скончался через несколько дней от травм головы, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области

Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" направлено в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 15 лет.