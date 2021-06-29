Кузбассовец за рулем легковушки уничтожил столб

Соответствующая публикация появилась в сообществе Сети. Автор прикрепил фотографии, на которых запечатлел, слегший на асфальт высокий столб и въехавшую в основание фонаря машину.
– г. Киселевск Пер. 1 мая д. 8 опять снесли столб ( пунктуация и авт. стиль сохр. прим. ред.) – указал комментатор.
Также горожанин обратил внимание, что периодически на территории города продолжаются подобные аварийные ситуации.
Ранее редакция AVOKADO сообщала, что свидетели рассказали о столкновении двух автомобилей в кузбасской столице. При этом, по словам очевидцев, один из участников аварии оказался пьян и покинул салон автомобиля без обуви.
Загрузка комментариев