Кузбассовец вывез в ковше экскаватора тело убитого им коллеги на свиноферму

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Житель Кемеровской области застрелил знакомого, а затем попытался скрыть преступление, вывезя труп в ковше экскаватора на свиноферму.

Инцидент произошел в октябре 2020 года в Чебулинском районе. На спортивно-охотничьей базе 61-летний местный житель распивал алкоголь вместе с 55-летним коллегой. В ходе застолья мужчины поругались, и кузбассовец несколько раз выстрелил в знакомого из охотничьего ружья. Очевидцем преступления стала повар, работавшая на территории комплекса. Злоумышленник пригрозил женщине пистолетом и потребовал, чтобы она помогла ему спрятать труп. Женщина помогла кузбассовцу поместить тело убитого в ковш экскаватора и вывезти его на местную свиноферму. Решив усыпить бдительность преступника, повар предложила ему выпить, а когда мужчина уснул – сообщила о произошедшем директору базы.


Правоохранители задержали кузбассовца и нашли тело убитого им коллеги. Мужчину обвинили в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством" и ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Со следствием обвиняемый сотрудничал, однако утверждал, что не угрожал женщине убийством. По результатам проведенных экспертиз кузбассовец признан вменяемым. Отмечается, что злоумышленник ранее уже отбывал наказание за убийство.


Суд вынес мужчине обвинительный приговор и назначил наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.

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