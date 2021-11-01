Кузбассовец выступил с уличным танцем в шоу на российском канале

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Житель кузбасского города Мыски выступил на популярном российском танцевальном телешоу.

Александр Антоненков из города Мыски в Кемеровской области принял участие в отборочном этапе на шоу "Новые танцы" на российском телеканале на ТНТ.


Призовым фондом проекта оказалась сумма в 10 миллионов рублей. При этом участникам, которые станут финалистами в каждой категории, организаторы пообещали в качестве поощрения по одному миллиону рублей, а оставшийся банк станет собственностью победителя.


Житель Кузбасса рассказал судьям, что танцами он занимается с 12 лет. При этом у его родителей были другие планы на жизнь своего ребенка: они хотели, чтобы сын построил карьеру в сфере угольного производства. Однако земляк сделал выбор в пользу своего увлечения и на протяжении долгих лет оттачивал мастерство в уличных танцах (breakdance).


Эксперты после выступления Александра отметили, что танцору удалось погрузил зал в атмосферу фильмов Балабанова и Бодрова, а член судейской команды и известный в мире хореограф Мигель подчеркнул, что трюковая часть номера Александра была "феноменальной". Правда отборочный тур участник пройти не смог из-за того, что в танце команде судей не хватило образа, погружения в музыку.

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