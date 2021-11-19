Кузбассовец выплеснул на возлюбленную кастрюлю кипятка

По предварительной информации, инцидент произошел в Анжеро-Судженске, в квартире по улице 40 лет Октября. Между 35-летней женщиной и ее 41-летним сожителем произошел конфликт, в ходе которого мужчина опрокинул на возлюбленную кастрюлю с кипятком. После этого злоумышленник скрылся, а женщине пришлось вызвать экипаж "скорой".

Правоохранители задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за грабеж и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Злоумышленника передали в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.