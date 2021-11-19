Кузбассовец выплеснул на возлюбленную кастрюлю кипятка

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Силовики задержали жителя Кемеровской области после того, как он обварил сожительницу кипятком.

По предварительной информации, инцидент произошел в Анжеро-Судженске, в квартире по улице 40 лет Октября. Между 35-летней женщиной и ее 41-летним сожителем произошел конфликт, в ходе которого мужчина опрокинул на возлюбленную кастрюлю с кипятком. После этого злоумышленник скрылся, а женщине пришлось вызвать экипаж "скорой".


Правоохранители задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за грабеж и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.


Злоумышленника передали в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

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