Кузбассовец выплатил полмиллиона рублей за избиение женщины

За избиение жительницы Кузбасса приставы потребовали от агрессора 462 тысячи рублей. Оказалось, что мужчина подкараулил свою знакомую в подъезде и нанес ей несколько ударов по лицу из-за личной неприязни.

– Пострадавшая получила серьезные телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение. Впоследствии для восстановления здоровья, женщине потребовался ряд дорогостоящих косметических и лечебных процедур, – пояснили в УФССП по Кемеровской области.

Гражданка обратилась в суд с иском о взыскании компенсации с виновного за причинение морального вреда, где ее требования удовлетворили.



Судебные приставы ознакомили должника с материалами исполнительного производства, а также сроками для добровольного исполнения и мерами принудительного характера. В результате компенсация выплачена в полном объеме, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.