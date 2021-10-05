Кузбассовец выплатил полмиллиона рублей за избиение женщины

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Житель Кемеровской области лишился полумиллиона рублей за то, что нанес своей знакомой несколько ударов по лицу.

За избиение жительницы Кузбасса приставы потребовали от агрессора 462 тысячи рублей. Оказалось, что мужчина подкараулил свою знакомую в подъезде и нанес ей несколько ударов по лицу из-за личной неприязни.

Пострадавшая получила серьезные телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение. Впоследствии для восстановления здоровья, женщине потребовался ряд дорогостоящих косметических и лечебных процедур, пояснили в УФССП по Кемеровской области.

Гражданка обратилась в суд с иском о взыскании компенсации с виновного за причинение морального вреда, где ее требования удовлетворили.


Судебные приставы ознакомили должника с материалами исполнительного производства, а также сроками для добровольного исполнения и мерами принудительного характера. В результате компенсация выплачена в полном объеме, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Да!
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