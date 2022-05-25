Кузбассовец выплатил долг перед дочерью лишь после возбуждения уголовного дела

Житель Прокопьевского района должен был выплачивать на содержание несовершеннолетней дочери деньги, но свои обязательства исполнял нерегулярно. В итоге мужчина оказался должен 600 000 рублей. При этом в установленный срок кузбассовец задолженность не погасил.

Тогда приставы обратили взыскание на деньги должника в банке, его зарплату, ограничили специальные права в части водительского удостоверения и временно запретили выезжать из страны. Из-за неоднократного привлечения к административной ответственности мужчине было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов. Однако и это не заставило кузбассовца выплатить задолженность. Мужчина начал действовать лишь в тот момент, когда стал фигурантом уголовного дела о неуплате алиментов, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Не ожидая рассмотрения дела судом, кузбассовец выплатил задолженность в полном объеме.