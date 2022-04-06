Кузбассовец выпал из окна в попытке избежать задержания

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Тореза в Новокузнецке. По предварительной информации, 33-летний местный житель ударил своего 39-летнего соседа ножом в подъезде. После этого злоумышленник вернулся к себе, а жена пострадавшего вызвала экстренные службы. Раненного мужчину госпитализировали.

Нападавший попытался скрыться с места преступления. Стремясь избежать задержания, новокузнечанин выпал из окна своей квартиры на втором этаже, но все же попал в руки силовиков. Выяснилось, что ранее подозреваемый был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Новокузнечанина передали полиции для дальнейшего разбирательства.