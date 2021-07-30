Кузбассовец выкупил Tesla у российского миллиардера

Об обнаружении произведенного в США электромобиля в кузбасской столице рассказал путешественник из Санкт-Петербурга, который в компании приятелей отправился в автотур по территории России.

Так, поездка участников странствия была запланирована до Владивостока, по дорогам страны молодые люди передвигались на Tesla. Однако на пути к цели гости из северной столицы приняли решение посетить город Кемерово, где обнаружили американскую машину, которая ранее была собственностью известного миллиардера Романа Абрамовича. Подробности рассказал блогер-путешественник в своем Instagram-аккаунте, где уточнил, что хотел завладеть транспортом богача, но молодой уроженец Кузбасса опередил его.

– А его тачка тоже из Питера! Мы хотели ее покупать, но он нас опередил. И эта машина принадлежала раньше Абрамовичу, – указал петербуржец в соцсети.

При этом автор блога указал, что во время подзарядки авто на единственной станции в городе встретил еще один Tesla в столице Кузбасса.