Кузбассовец впустил экс-супругу домой после вмешательства суда

Жители Осинников заключили брак, купили квартиру и оформили ее в совместную долевую собственность. Позднее супруги развелись, и после конфликта мужчина сменил в квартире замки, а также создал препятствия, которые не позволяли бывшей жене пользоваться жильем. Женщина обратилась в суд, который удовлетворил ее требования.

"Судебные приставы ознакомили гражданина с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. С должником была проведена разъяснительная беседа", — сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

После вмешательства правоохранителей кузбассовец был вынужден отдать экс-супруге комплект ключей от квартиры и оплатить исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей.