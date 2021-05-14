Кузбассовец возмутился "растоптанным" памятником павшим в Великой Отечественной войне

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Жителей Анжеро-Судженска возмутило небрежное отношение рабочих к памятнику солдатам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. На сообщение горожан отреагировали местные власти.

Так, горожанин стал свидетелем как во время выполнения неких работ на территории одного из скверов оказался на земле мемориал, который ранее был установлен в память о жертвах Великой Отечественной войны. Происходящее ему удалось заснять на камеру мобильного телефона.

– Памятник "Слава павшим в Великой Отечественной войне"... растоптали, уничтожили, – заявил автор ролика.

Из видео следует, что за кадром голоса рабочих потребовали от мужчины прекратить съемку объекта, объяснив это тем, что "нельзя снимать".


Однако на возражение очевидца в Сети отреагировали представители мэрии. В комментариях к публикации они сообщили, что мемориал был демонтирован для обновления в рамках подготовки города к получению звания " Город трудовой доблести и воинской славы".

– Обновление памятников будет завершено к юбилею города, который отмечается в июле 2021 года, – рассказали в администрации.

Кроме того, в мэрии уточнили, что в планах облагородить и саму территорию сквера, в котором располагается памятник.

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