Так, горожанин стал свидетелем как во время выполнения неких работ на территории одного из скверов оказался на земле мемориал, который ранее был установлен в память о жертвах Великой Отечественной войны. Происходящее ему удалось заснять на камеру мобильного телефона.

– Памятник "Слава павшим в Великой Отечественной войне"... растоптали, уничтожили, – заявил автор ролика.

Из видео следует, что за кадром голоса рабочих потребовали от мужчины прекратить съемку объекта, объяснив это тем, что "нельзя снимать".

Однако на возражение очевидца в Сети отреагировали представители мэрии. В комментариях к публикации они сообщили, что мемориал был демонтирован для обновления в рамках подготовки города к получению звания " Город трудовой доблести и воинской славы".

– Обновление памятников будет завершено к юбилею города, который отмечается в июле 2021 года, – рассказали в администрации.

Кроме того, в мэрии уточнили, что в планах облагородить и саму территорию сквера, в котором располагается памятник.