Кузбассовец возмутился начавшимся в разгар пандемии COVID-19 ремонтом поликлиники

Пользователь социальной сети возмутился плановым ремонтом, производящемся в детской поликлинике Прокопьевска. Мужчина утверждает, что из-за проведения работ горожане вынуждены посещать только одно медицинское учреждение, что создает большую концентрацию людей в помещении. Соответствующий комментарий кузбассовец оставил на странице мэра города Андрея Мамаева.

‒ Почему в период якобы вспышки ковид, осенью затеяли плановый ремонт в детской поликлинике, закрыв ее и согнав всех в одну? Почему не летом, не зимой, а в период вспышки ОРВИ? ‒ поинтересовался прокопчанин.

На жалобу кузбассовца ответил глава города.

‒ Ремонтные работы в детской поликлинике №1 были начаты 11 октября, закончить ремонт планируется до конца 2021 года. Многие факторы влияют на продолжительность этапа подготовки и проведения капитального ремонта, ‒ рассказал Андрей Мамаев.

Мэр Прокопьевска отметил, что специалисты постараются возобновить прием пациентов как можно скорее.