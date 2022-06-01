Кузбассовец воспользовался объявлениями для серии краж иномарок

Несколько новокузнечан в марте 2021 года заявили в полицию о том, что их машины были похищены. Потерпевших объединяло то, что все они размещали в Сети объявления о сдаче транспорта в аренду. После этого к ним обращался клиент, оплачивал несколько суток пользования автомобилем и исчезал, получив машину со всеми документами.

Афериста задержали в момент продажи похищенного. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель Новокузнецкого района. Всего мужчину подозревают в кражах 13 автомобилей. Общая сумма ущерба составила 4,4 млн рублей.

В отношении кузбассовца было возбуждено дело о краже, которое сейчас направлено в суд, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Правоохранители изъяли и вернули владельцам 11 иномарок.

Примечательно, что также злоумышленник оказался причастен к краже телевизора и стиральной машины из арендованной квартиры.