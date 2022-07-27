Кузбассовец воскрес на остановке

Со слов собеседника издания, на остановке общественного транспорта, что на ул. Советская, 35 в городе Мыски посреди дня на глазах у людей умер мужчина: сначала он резко посинел, а потом упал. Очевидцы вызвали на место медиков.

– У 60-летнего мужчины остановилось сердце, но благодаря своевременному прибытию реанимационной бригады спустя 15 минут человека удалось вернуть к жизни, – раскрыл AVOKADO подробности пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик.

Сейчас он доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.