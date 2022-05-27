Кузбассовец вернул долг своему сыну из-за стыда перед коллегами

Прокопчанин задолжал своему 16-летнему сыну 500 000 рублей, которые должен был выплачивать в счет алиментов. В установленный срок задолженность мужчина не оплатил. Тогда приставы обратили взыскание на деньги кузбассовца в банке и временно ограничили его в выезде за пределы страны.
"После того, как должник узнал, что на его заработную плату обращено взыскание, ему стало стыдно перед коллегами и он оплатил всю сумму задолженности", ‒ сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.
В итоге производство было окончено фактическим исполнением.
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