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Кузбассовец вернул долг своему сыну из-за стыда перед коллегами

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Житель Кемеровской области помог деньгами своему ребенку только после того, как о его долге узнали на работе.

Прокопчанин задолжал своему 16-летнему сыну 500 000 рублей, которые должен был выплачивать в счет алиментов. В установленный срок задолженность мужчина не оплатил. Тогда приставы обратили взыскание на деньги кузбассовца в банке и временно ограничили его в выезде за пределы страны.

"После того, как должник узнал, что на его заработную плату обращено взыскание, ему стало стыдно перед коллегами и он оплатил всю сумму задолженности", ‒ сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

В итоге производство было окончено фактическим исполнением.

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