Кузбассовец в темно-зеленой рубашке пропал без вести

Представители поискового отряда "Лиза Алерт" сообщили в соцсетях о начале поисков пропавшего 10 мая Веремейчикова Юрия Анатольевича 1962 года рождения, проживающего в Прокопьевске.

Некоторые приметы мужчины: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. В день исчезновения на нем были надеты черная кофта, темно-зеленая рубашка, синие джинсы, черные кроссовки.

Волонтеры просят владеющих данными о предположительном месте пребывания пропавшего горожанина позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.