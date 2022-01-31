Кузбассовец в пьяном угаре поджег свою сожительницу

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Житель Беловского района предстанет перед судом за покушение на сожительницу.

Мужчина вместе со своей "гражданской" женой употребляли алкоголь у себя дома в Белове. Между сожителями произошел конфликт на почве того, что женщина несколько дней не ночевала дома. Чтобы отомстить любимой, он облил ее бензином и поджег на ней одежду, после чего она выбежала из дома и потушила огонь.


Приехавшая скорая помощь диагностировала многочисленные ожоги. 47-летнюю женщину госпитализировали, сообщает СК по Кемеровской области.


Ранее судимый 42-летний беловчанин признал вину. Ему представлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство" .

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